Sport Boys cumple 91 aniversario de historia, triunfos y tristezas

Hablar de Sport Boys es referirse a un club de una gran riqueza histórica. Este viernes el cuadro rosado, que inicialmente vistió camisetas de rayas verticales rojas y amarillas. Sin embargo, ese mismo año, luego del primer campeonato en que participó —un torneo infantil organizado por el Club Intelectual Raimondi de La Victoria— se decidió cambiar el color del uniforme, adoptando la casaquilla rosada, que se usa hasta el día de hoy.

ESCRIBE: RICARDO REYES

Sport Boyso se fundó en las primeras horas de un 28 de julio de 1927 por un grupo de alumnos del colegio Maristas del Callao, quienes se reunieron en el Solar Santa Ana en la Avenida Sáenz Peña 724 y eligieron a Gualberto Lizárraga como presidente.

Desde ese año, como dice la polka, ese equipazo porteño a fuerza desde calichín, supo ascender hasta el tope y luego al galope, brillar en Berlín, Sport Boys inició su camino exitoso en la órbita del balompié peruano. Sin embargo, no todo fue color de rosa en estos 90 años porque tres veces descendió la ‘Misilera’ de categoría y hoy lucha por volver a subir a Primera.

Sport Boys participó en la Liga Provincial Lima y Callao desde 1929 hasta 1932, campeonó en Tercera en el 30, en Segunda el 31 y fue subcampeón en el Campeonato Intermedio del 32, con lo cual asciende a la Primera Categoría que en su época se denominó División de Honor.

En 1935 logra su primer título en forma invicta al vencer 2-1 a Alianza Lima, 3-1 a la ‘U’, 5-2 a Tarapacá y 3-1 a Sucre, con Campolo Alcalde consagrándose como goleador con 5 dianas.

Al año siguiente, no hubo campeonato porque la Federación priorizó la preparación de la selección que iba a participar en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, pero ante la exigencia de la prensa se disputó un amistoso entre el equipo sensación del Primer puerto y ese combinado nacional. El triunfo fue para los rosados por 3-1 y fueron invitados a Berlín los once titulares de Sport Boys para representar a Perú en los Juegos Olímpicos, algo que no ha sucedido con ningún club en el mundo.

En 1937 campeonó por segunda oportunidad también en forma invicta. En 1942 alcanza su tercer título y en 1951 se consagra como el primer campeón del fútbol profesional peruano al vencer por 3-2 a Municipal, con goles del ‘Tanque de Casma’, Valeriano López y con Guillermo Barbadillo en su ataque.

El 58 ganó su cuarto título con Fernando Cárpena; Adolfo Calenzani, Diego Agurto, Isaac Andrade, Óscar ‘Severiano’ Ramos, Luis Bolívar, Teodoro Baluarte, Alberto Galeano, Alonso Urdániga, Manuel Farfán y Alberto Vega.

La última estrella que ganó Sport Boys fue en 1984, un 23 de diciembre, al golear por 4-1 a Unión Huaral con el ‘Chacal’ Herrera, Espino, Mendoza, Requena, Puntriano, Zuluaga, Peralta, el ‘Pato’ Cabanillas, Hurtado, Watson, La Torre, Bolívar, Munayco, Mathías, Cárdenas, Isusqui, Rivas, Nalvarte, Palacios, ‘Camote’ Vásquez y ‘Kike’ León en sus filas.

¡Feliz cumpleaños, Sport Boys!