Segunda División: ya se conoce la programación de la sexta jornada

Este sábado 12 se empezará a jugar la sexta fecha del Torneo de Ascenso 2018. Por primera vez en lo que va del año, serán cuatro los encuentros que se disputen en la jornada sabatina, mientras que los tres restantes se jugarán el domingo.

Los platos fuertes de la fecha seis de la Segunda División son los duelos entre el Atlético Grau vs. Unión Huaral, Sport Victoria vs. César Vallejo, Cienciano vs. Juan Aurich y Cultural Santa Rosa vs. Deportivo Hualgayoc. En esta jornada le toca descansar a Serrato Pacasmayo.

Mira la programación completa: