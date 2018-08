La jornada 18 de la segunda división se abrirá este sábado con el duelo entre Deportivo Coopsol vs Juan Aurich, los chiclayanos necesitan sacar los tres puntos para no perder paso al puntero César Vallejo, que si bien tiene una amplia ventaja de 10 unidades se podría complicar si los resultados no lo acompañan en las siguientes fechas.

Segunda división programación de la fecha 18

La Universidad César Vallejo buscará seguir aumentando su ventaja como único puntero de la segunda división cuando visite a Santa Rosa en Abancay, los 'poetas' tienen encaminado el regreso a la primera división del fútbol peruano, poseen una ventaja de 10 puntos, necesitan mantener el ritmo para sellar su boleto con dos fechas de anticipación.

En Trujillo, Mannucci choca con Hualgayoc y en Pacasmayo, Serrato juega ante Alfredo Salinas. Esta fecha descansa Atlético Grau. El cuadro carlista se encuentra muy lejos de las posiciones de ascenso.

PROGRAMACIÓN FECHA 18 SEGUNDA DIVISIÓN

Sábado 04 de agosto

Hora: 13:00 Deportivo Coopsol vs Juan Aurich / Estadio: Roberto Yáñez

Domingo 05 de agosto

Hora: 13:00 Los Caimanes vs Sport Unión Huaral / Estadio: Municipal de Chongoyape

Hora: 15:30 Sport Loreto vs Alianza Atlético / Estadio: Aliardo Soria Pérez

Hora: 15:30 Cienciano vs Sport Victoria / Estadio: Garcilaso de la Vega

Hora: 15:30 Cultural Santa Rosa vs Universidad César Vallejo / Estadio: Monumental de Condebamba

Hora: 15:30 Carlos A. Mannucci vs Deportivo Hualgayoc / Estadio: Mansiche

Hora: 15:45 Willy Serrato vs Alfredo Salinas / Estadio: Municipal de Pacasmayo

Descansa: Atlético Grau