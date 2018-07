Segunda División: programación de la décimo cuarta fecha del torneo de ascenso

La décimo cuarta fecha del torneo de ascenso de la Segunda División se caracterizará porque, en la mayoría de encuentros, se enfrentarán equipos que ocupan los primeros puestos de la tabla de posiciones contra los que figuran en la parte baja.

Por ejemplo, el líder César Vallejo se medirá con el colero Willy Serrato. En tanto, Juan Aurich, que marcha quinto, chocará con Alianza Atlético, que ocupa el puesto 11. Por su parte, Unión Huaral (sexto) rivalizará con Sport Loreto (penúltimo). A su vez, Sport Victoria (antepenúltimo) recibirá a Carlos A. Mannucci (cuarto).

Los duelos más parejos serán el Atlético Grau vs. Deportivo Coopsol, Cienciano vs. Los Caimanes y el Deportivo Hualgayoc vs. Alfredo Salinas. Todos los partidos se jugarán el domingo 8 de julio.

Mira la programación:

Así va la tabla de posiciones: