Segunda división: programación de los encuentros de la fecha 21

Así como van las cosas en el torneo de ascenso de la Segunda División, el que pestañea pierde. Nadie, ni siquiera César Vallejo que es líder, puede confiarse. La tabla está muy apretada y en la nueva jornada que se jugará este fin de semana puede volver a variar.

La fecha 21 arranca este sábado con el duelo entre Deportivo Hualgayoc y Cultural Santa Rosa, en Cajamarca. Los seis partidos restantes se disputará el domingo. El más atractivo, sin duda, es el que protagonizarán Juan Aurich y Cienciano, en Chongoyape.

Sin embargo, también resultan atractivos los duelos entre Alianza Atlético vs. Deportivo Coopsol (que mejoró notablemente con la llegada del profesor Lavalle), el Unión Huaral vs. Atlético Grau y el Sport Loreto vs. Carlos A. Mannucci, que espera sacar un buen resultado en la selva que le permita continuar en zona de clasificación.

Esta es la programación completa de la fecha 21

Así marcha la tabla de posiciones