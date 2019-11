Segunda división | Presidente de Santa Rosa denuncia que le ofrecieron 50 mil soles a sus jugadores en la Liga 2 | VIDEO

Mal año para el Cultural Santa Rosa. El equipo de Andahuaylas permanecerá un año más en la Liga 2 luego de salvar la categoría tras sumar 3 puntos más en su último encuentro, 26 unidades suman en la tabla de Segunda División.

La mala campaña -según su presidente, Clodoaldo Iñigo- no se justificará con nada ya que lo realizado en el 2019, los puso por mucho tiempo en zona de descenso. "Es preocupante. La verdad que este año ha sido pésimo. Yo sabía que esto iba a pasar, no es igual cuando uno mismo está con el equipo. A pesar que yo estoy mal (sufrió un accidente), yo he pedido exigencia, pero de todo eso se han aprovechado los jugadores", dijo el titular del club.

Además, Iñigo indicó que los clubes de provincia no son como los de Lima, pues asegura que en el interior del país "hacen lo que se les da la gana". "Esto me ha afectado en mi labor en el Cultural Santa Rosa (sobre el accidente) el proyecto era campeonar. Venía a organizar todo con el cuerpo directivo y lamentablemente pasó el accidente", indicó.

Cabe mencionar que el club está al día en sus pagos y el presidente del equipo no puede creer en la mala campaña que han hecho sus jugadores. "Menos mal que hemos salvado la categoría, pero ese no era el objetivo. La verdad, este año, nos ha tocado jugadores pésimos. Estoy indignado porque la plata no se gasta así no más", contó.

Finalmente, reveló que conversará seriamente con el plantel y solicitó una particular despedida a los jugadores. "Voy a conversar seriamente con ellos porque no puede pisotear el nombre de Andahuaylas. Hago un llamado a la hinchada de Cultural Santa Rosa para que les hagan un 'jalón de orejas' a todos los jugadores. Tomamos conocimiento de parte de la FPF que hubo un tema de apuestas. Es algo horrible", agregó.

"Yo me voy a comunicar con mi cuerpo directivo y voy a conversar seriamente. Acá ellos no trabajan gratis. A mi me han llegado comunicaciones. Le han ofrecido a mis jugadores 50 mil soles. Estoy indignado. He venido sacrificado cosas. Este domingo que hay que despachar con 'cuete' a todos esos jugadores", concluyó