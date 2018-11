​Cavero: 'En Segunda División hay ciudades que parecen pueblos fantasmas'

Si bien el campeonato de Segunda División nos ha entregado buen espectáculo en las últimas fechas y semifinales con partidos llenos de goles, las condiciones en las que se realizan son paupérrimas según Sandro Cavero, exsecretario y uno de los actuales gerente de la Agremiación de futbolistas.

Desmintió que la Segunda División sea un buen torneo

'En Segunda División hemos visto que hay condiciones paupérrimas, hay ciudades que parecen pueblos fantasmas, no hay clínicas cerca, no hay las condiciones mínimas. No hay canchas para entrenar, lo hacían en canchas de fulbito, en un parque, no tienen oficinas administrativas. Se vienen manejando como equipos de Copa Perú, se dice que es un buen torneo, pero la realidad es otra. Hay equipos como Hualgayoc que arrastraban deudas desde el 2017 y no pudo jugar la liguilla y otros equipos que como no clasificaron no han cumplido con sus obligaciones', aseguró Cavero, exjugador de Sport Boys.

Como se recuerda la Segunda División definirá al campeón 2018 y nuevo inquilino de la primera división del fútbol peruano 2019 este domingo 02 de diciembre, cuando la Universidad César Vallejo y Carlos A Mannucci se enfrenten a las 3:00 pm en Casa Grande.