​Segunda División: Estos son los clasificados a cuartos de final

La primera parte del campeonato de Segunda División llegó a su fin con la fecha 30, esta misma permitió clasificar directamente a la semifinal a la Universidad César Vallejo, mientras que los equipos que clasificaron del segundo al séptimo lugar jugarán partidos entre sí en tres llaves para buscar su clasificación a la siguiente fase.

Partidos de candela

Así quedaron los emparejamientos para cuartos de final luego de finalizar la última fecha de segunda división: Carlos Mannucci vs Atlético Grau / Cienciano vs Alianza Atlético / Huaral vs Juan Aurich. Mientras que César Vallejo pasó directo a semis por terminar primero en la tabla.

Cabe mencionar que a pesar de haber terminado quinto, eliminaron a Hualgayoc por deudas desde julio con la Asociación Deportivo de Fútbol Profesional (ADFP). Los partidos de cuartos de final se jugarán el miércoles 31 de octubre o jueves 1 de noviembre (ida). La revancha será entre el sábado 3 o domingo 4 de noviembre.

El cotejo más esperado de esta última fecha del torneo de ascenso fue el clásico trujillano, donde la Universidad César Vallejo igualó 1-1 con Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche. El equipo que dirige Pepe Soto se puso adelante en el marcador, a los 60 con gol de Breno Naranjo (60’). Pero Andy Pando le dio el empate a los ‘poetas’ a los 78 minutos.