Segunda División: Despiden a técnico de Deportivo Coopsol con un mensaje por WhatsApp

A pocos días del inicio de la Segunda División, Deportivo Coopsol se quedó sin técnico. El estratega italiano Orlando Maltese contó que el presidente Freddy Ames le comunicó su salida a través de un mensaje realizado mediante WhatsApp.

"No puede ser posible que me hayan comunicado mi salida por un mensaje de WhatsApp. El presidente prácticamente me sentenció desde el partido ante Cienciano ya que me dijo que habíamos jugado pésimo y que me esperaba en su oficina porque, si no se daba un cambio, tenía las horas contadas", contó en entrevista a Radio Ovación.

Asimismo, Orlando Maltese criticó su injusto despido por apenas dos derrotas:"Mi salida de Coopsol me parece muy injusta. Y es que no entiendo cómo van a sacar a un entrenador por tres partidos, de los cuales dos fueron derrotas en calidad de visita y contra equipos candidatos al título y uno de local que lo ganamos bien", agregó.

