Segunda División | Alianza Atlético responde a Cultural Santa Rosa tras rumores de intento de soborno

El presidente de Cultural Santa Rosa (próximo rival de Alianza Atlético), Clodoaldo Iñigo, reveló en entrevista con Contacto Directo que a sus oídos llegaron rumores que a sus jugadores les ofrecieron 50 mil soles como intento de soborno.

"Yo me voy a comunicar con mi cuerpo directivo y voy a conversar seriamente. Acá ellos no trabajan gratis. A mi me han llegado comunicaciones. Le han ofrecido a mis jugadores 50 mil soles. Estoy indignado. He venido sacrificado cosas. Este domingo que hay que despachar con 'cuete' a todos esos jugadores", afirmó Iñigo.

Tras estas declaraciones, el presidente de Alianza Atlético de Sullana, Lander Aleman, respondió: “Voy a denunciar penalmente a todo aquel que se atreva a difamar a mi persona y a la institución, hemos llegado hasta estas instancias por méritos propios y no voy a permitir que cualquier disque ‘periodista’ o ‘persona pública’ venga a decir semejante barbaridad”, en declaraciones recogidas por Alianza Atlético de Sullana-Noticias.

Además, añadió lo siguiente: “El pueblo de Sullana se merece respeto, Alianza Atlético no es cualquier institución para que se atrevan a manchar su nombre de esa manera. Quien quiere seguir diciendo semejantes calumnias que se atengan a las consecuencias del caso”, concluyó Lander Aleman.

Este domingo, Alianza Atlético debe visitar a Cultural Santa Rosa en la fecha 21 de la Liga 2 Segunda División. El conjunto de Piura podría alcanzar la punta del torneo si es que consigue una victoria.

