Presidente del Mannucci anunció a los hinchas que habrá purga de jugadores [VIDEO]

Carlos A. Mannucci ganaba con cierta comodidad 3-1 a Unión Huaral, pero en pocos minutos se dejó voltear el partido y terminó perdiéndolo 3-4. Aunque todavía está en zona de clasificación, esa derrota molestó mucho a los hinchas carlistas y a su presidente Raúl Lozano Peralta, quien se fue de boca y delante de los hinchas anunció que habrá una purga de jugadores.

"Quédense tranquilos, muchachos, que por lo menos se irán entre seis a ocho jugadores. Les acabo de decir a los jugadores que con la ilusión de la gente no se juega. Esta directiva está haciendo todo lo posible para que ellos cobren de manera puntual", les dijo Lozano a los hinchas que lo abordaron a su salida del estadio Mansiche de Trujillo.

"También hay que ser conscientes que tenemos que reforzarnos, pero ya les mostré mi cólera a los jugadores para que ellos sientan que no están jugando en cualquier equipo sino en Mannucci", agregó ofuscado el titular del 'Tricolor'.

Emocionado porque sus palabras encontraban eco en sus oyentes, Raúl Lozano anunció la llegada de nuevos refuerzos.

"Yo me propuse subir este año, no me interesa si primero, segundo o tercero, pero mi objetivo es subir a la profesional y por eso vamos a tomar decisiones. Quédense tranquilos que van a venir jugadores para reforzar al plantel. Entiendo su cólera porque yo también soy hincha, pero tomaremos las mejores decisiones", prometió el presidente del Mannucci.