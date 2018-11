Presidente de Cienciano arremete contra Juan Aurich por deudas

Durante las semifinales de la Segunda División, César Vallejo hizo un reclamo oficial por deudas contra Juan Aurich. La ADFP-SD estableció 3 días para que puedan realizar su descargo y el presidente de Cienciano, contra quien disputa el tercer puesto, se ha mostrado indignado por esta situación.

"No comprendo cómo la OCEF permitió participar a Juan Aurich, a algunos equipos les aplican las normas y a otros no. Es el caso del Deportivo Hualgayoc, lo retiran por una deuda, mientras que al Aurich no, eso daña el fútbol y desnaturaliza el campeonato", indicó Edy Cuéllar, presidente del 'Papá' en Radio Ovación.

Además, lamentó el plazo que le dieron a Juan Aurich tras la acusación por deudas: "A Hualgayoc no le dieron los tres días para que se defienda, como sí se lo otorgaron al Aurich, se está manchando la pelota. No estamos de acuerdo, pero jugaremos y estamos convencidos que vamos a voltear el resultado e ingresar al cuadrangular", finalizó el presidente de Cienciano.

Cabe recordar que el partido de ida para definir al tercer puesto de la Segunda División ha finalizado por 2 a 1 a favor de Juan Aurich. La vuelta se disputará el próximo domingo 2 de diciembre y el ganador obtendrá el pase al cuadrangular final con los equipos de Copa Perú para pelear el último cupo

