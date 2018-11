Policía explica por qué José Soto no fue detenido tras agresión

José Soto está en problemas no precisamente por su desempeño al frente de Carlos Mannucci. El técnico carlista fue denunciado por la Policía tras agredir a un oficial al finalizar el encuentro contra César Vallejo, válido por la final de ida de la Segunda División.

José Luis Lavalle, Comandante General de la Policía, explicó por qué José Soto no fue detenido tras cometer la agresión pese a que las autoridades tenían la potestad para interceptarlo y llevarlo a la comisaría de la zona.

"Se está cuestionando por qué no fue detenido si estaba en flagrancia. Lo que sucede es que las condiciones no eran favorables. Había un momento de mucha violencia no solo entre los jugadores sino también en las tribunas. Detenerlo en ese momento hubiera generado una mayor cantidad de gente que se pliegue a esa riña. A veces tenemos que dar un paso atrás para dar dos adelante”, explicó sobre José Soto.

Investigación en curso

José Luis Lavalle aseguró que la investigación en contra de José Soto ha iniciado y que se está actuando con la firmeza de la ley. Para la Policía, lo que ha sucedido es un delito de violencia y resistencia a la autoridad.

"El procurador público está actuando como corresponde, el colega agredido ha pasado por examen médico y se está esperando que el denunciado haga su descargo. Después pasará al fiscal", apuntó Lavalle.

