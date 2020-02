Wilmer Aguirre es nuevo fichaje de Santos FC para disputar la Liga 2 (Segunda División) y será su primera experiencia fuera de la Primera División del fútbol peruano. El delantero, ex Alianza Lima, habló en su presentación oficial con el conjunto de Nazca, que espera seguir siendo protagonista del certamen.

“Acabo de llegar, aún no he tenido contacto con la gente pero vengo a aportar mi grano de arena. Yo estoy a disposición del equipo, del entrenador, cuando me digan qué día tengo que entrenar estoy listo”, afirmó Wilmer Aguirre durante su presentación oficial.

De otro lado, el ‘Zorrito’ comentó lo que ha sido la decisión que lo llevó a fichar por el club de Nazca: “El buen proyecto que tienen, eso es importante, vengo a aportar mi experiencia. Los últimos años Santos se ha quedado a puertas de ascender y este año nos hemos trazado ascender sí o sí”, añadió.

Finalmente, Wilmer Aguirre indicó que “Conozco a algunos jugadores, a otros los he enfrentado. Sé que hay muchos jóvenes”, señaló.

NOTAS RELACIONADAS