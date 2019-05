Liga 2: así quedó la tabla de posiciones de la Segunda División tras la primera fecha

La Liga 2 inició este domingo y se jugaron cuatro de los seis encuentros programados para esta fecha. El equipo líder es Cienciano, quien goleó a Deportivo Coopsol por 5-2 en Cusco.

Los demás encuentros de jugaron también este domingo, pero los partidos Sport Victoria vs. Alianza Atlético y Unión Huaral vs. Santa Rosa no se disputaron por temas administrativos de estos equipos.

Cienciano, Atlético Grau y Santos comparten el primer lugar de la tabla gracias a sus victorias en esta jornada.

Partidos y resultados de la primera fecha Los Caimanes 1-1 Comerciantes Unidos Atlético Grau 3-0 Juan Aurich Cienciano 5-2 Deportivo Coopsol Sport Loreto 0-1 Santos Sport Victoria vs. Alianza Atlético (no se jugó) Unión Huaral vs. Santa Rosa (no se jugó)

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga 2

