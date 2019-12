Tras el final de la Liga 2, seis equipos disputaron los playoffs para clasificar al cuadrangular final y luchar por un cupo a la Liga 1 el próximo año. Uno de los equipos que quedó fuera fue el Juan Aurich de Chilclayo que ahora presentará un reclamo a la FPF por el partido contra Atlético Grau.

Y es que según el delgado de Juan Aurich, Alberto Alva, la FPF le suspendió a su jugador Renato Sandoval y un jugador más, el conjunto piurano (Grau) pasó por lo mismo, sin embargo, sus jugadores se vieron ‘beneficiados’ luego de que les ‘borraran’ las tarjetas amarillas.

“El boletín que le mandan, les permite jugar y a nosotros no. Vamos a presentar un recurso de queja sobre la situación que pasó en el partido contra Grau”, declaró Alva en radio Ovación.

Asimismo, el directivo del ‘Ciclón’ indicó que en el club son consientes de que no les devolverán puntos ni mucho menos que el partido se juegue de nuevo, sin embargo, quieren dejarlo como precedente.

Pese a los problemas que se presentaron, Alva destacó la organización de la Liga 2 y dijo que el partido frente a Grau fue raro: "Nos cambiaron de localía cuando no había razón tan sólida. Hay cosas que no nos han gustado y no solo por el partido contra Grau, sino en otros duelos. Parecía que ciertas personas no querían que Aurich vuelva a Primera”, finalizó.

