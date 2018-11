​Ex Alianza se perdería la final de la Segunda por irse de boca contra árbitros [VIDEO]

Que Carlos A. Mannucci les haya empatado a los 92', gracias a un penal que cobró el árbitro FIFA Joel Alarcón, no cayó nada bien a la gente de César Vallejo que pugnan por campeonar en el torneo de ascenso de la Segunda División. El problema es que uno de sus referentes perdió la calma y se podría perder el duelo de revancha por irse de boca contra los réferis a quienes llamó "delincuentes".

Visiblemente ofuscado, Leandro Fleitas, quien había anotado el 1-0 de los 'poetas', brindó unas cortas declaraciones al final del juego y disparó con todo.

"Contra 16 no podemos jugar, 16 contra 11 jugamos. Es una verguenza, (son) unos delincuentes. Que se vayan a la c... de su m... los árbitros", dijo el ex Alianza Lima.

Así, el central argentino podría perderse el choque de revancha, pues está expuesto a que lo sancionen de oficio. Veremos qué decide la Comisión de Justicia.