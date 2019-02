José Mallqui: "No queremos llenarnos las arcas de dólares, queremos justicia"

Sport Áncash, a través de su inagotable presidente José Mallqui, demandará a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el monto de dos millones de dolares si, en última instancia, no se le incluye el cuadro de provincias en la Liga 2 (Segunda División).

Actualmente Sport Áncash tendría que jugar Copa Perú e iniciar el proceso desde la etapa distrital, una situación que el presidente considera en suma injusta. La razón, el cuadro de Huaráz tendría que haber jugado en primera división tras haber superado a Cantolao a finales de 2016.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El presidente de Sport Ancash se dio un tiempo para aclarar la situación legal del pedido que ha realizado a la FPF para que lo incluya en la Liga 2.

Y es que en el año 2016, Sport Áncash disputó el título de la Segunda División con Cantolao. Sin embargo, tal y como explicó Mallqui, el equipo porteño habría infringido las bases del campeonato al incluir a dos jugadores extranjeros de manera irregular.

Entonces, recurrieron a la Comisión de Justicia de la FPF y está falló contra el Áncash es decir, no le dieron la razón. Con argumentos absurdos -según detalla el mandamás de Sport Áncash-, toda vez de que en su resolución alegaban que el reclamo no tenía fundamento porque en ese partido ya no "regían las bases del campeonato"... "ya no se disputaban los puntos".

Mallqui conversando con EL BOCÓN

Fueron al TAS y este ente le dio la razón al club. Cantolao infringió las bases del campeonato y el ganador debió ser el Áncash por el score 3-0, así detalla la resolución. Por ello, Ancash debió jugar la primera división en el 2017; sine embargo, no se le dio el ascenso porque la resolución se dio en el 2018 (un año después) y se podría afectar a terceros.

Venían sosteniendo una serie de reuniones con el sr. Edwin Oviedo, pero todo ha quedado entrampado al ser separado de la FPF por si situación legal. Ahora, se están reuniendo con Agustín Lozano, nuevo titular de la FPF, para evaluar su pedido, que es ser inscritos en la Liga 2, a manera de paliativo por no poder jugar la Liga 1. Si eso no pasa, demandarán a la FPF por dos millones de dolares por los derechos de trasmisión y esponsoría que habrían perdido en ese periodo.