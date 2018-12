Goleador de Segunda División reveló dónde quiere jugar en el 2019

Jair Córdova fue el goleador de la Segunda División en el 2018. Con 22 años y luego de haber marcado 23 goles en el campeonato, el delantero tiene un objetivo claro: llegar a la Primera División. Por ello, confesó cuál es su máximo deseo para la siguiente temporada.

"La prioridad por ahora es estar con mi familia tranquilo, pero quiero jugar en Primera División. Bienvenido sea a lo que haya, pero de momento la primera opción la tiene Sullana porque es el equipo que me ha dado la oportunidad. Yo estoy libre y hay que aprovechar las oportunidades para que el 2019 sea mejor que este año", indicó Jair Córdova a Radio Ovación

"Estoy contento por recibir el premio de goleador del torneo que se me ha podido dar por el trabajo y el apoyo de mi familia en todo momento. Gracias a Dios se me pudo abrir el arco y creo que fue un año bueno para mí. Lamentablemente no supimos aprovechar muchas oportunidades en Sullana, pero lo que queda es seguir trabajando para que la temporada siguiente sea buena", agregó el delantero.

Cabe destacar que es un jugador libre, por lo que cualquier club que desee ficharlo se lo llevará a costo cero.

