Futbolista chileno vive un drama tras ser echado de club de Segunda División

En setiembre de 2018, Fernando Soto dejó a toda su familia en Chile para vivir su primera experiencia a nivel internacional. El destino, Comerciantes Unidos, club que por aquel entonces peleaba el descenso en la Primera División. Su club anterior era San Luis de Quillota, donde jugaba en la Sub 19 junto al peruano Nelson Cabanillas (hoy en Universitario de Deportes).

Sin embargo, esta experiencia no será la mejor para recordar. El futbolista chileno reveló a EL BOCÓN que el club aún no le paga el último mes de trabajo: "Me quedaron debiendo el último mes de trabajo. No entiendo por qué, no me dijeron nada. Insistí varias veces sin respuesta y aún no está saldada esa deuda. Tengo mi contrato firmado, tengo todos los papeles y no tengo respuesta por parte de ellos", indicó en comunicación con este medio.

"Ahora estoy viendo cómo solucionar el tema. No entiendo el motivo de los dirigente de actuar de esa forma. Yo estoy muy agradecido de la oportunidad que me dieron. Yo volvería al fútbol peruano, me trataron súper bien, fue una linda experiencia. Pero me queda esa inquietud con el tema dirigencial (de Comerciantes Unidos)", finalizó el joven futbolista.

No es el primer caso que un jugador acusa este tipo de hechos. Hace poco, el jugador español Bidari García contó su mala experiencia tras haber sido abandonado por Sport Rosario en Huaraz por un mes y medio.

Más noticias en otros medios