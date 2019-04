FPF rechaza pedido de clubes y Segunda División tendrá solo un ascenso

En Puno se realizó el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se tomó la decisión de que la Segunda División solo otorgue un ascenso para el campeón y otro para el de la Copa Perú.

En la FPF tomaron la medida de volver al antiguo formato, ya que no quieren que la máxima categoría llegue a 20 equipo, porque no consideran que saludable para la competencia.

"Estamos en la obligación de ordenar y corregir las cosas, aprobar 20 clubes en primera sería hacerle daño al fútbol porque no estamos preparados técnicamente, no hay infraestructura y la televisión ya no quiere apoyar económicamente a los clubes como antes", señaló una fuente al diario Líbero.

Cabe señalar que la ADFP-SD tendrá una asamblea para decidir si aceptan la decisión de la FPF en cuanto al ascenso.

