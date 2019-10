ExUniversitario de Deportes fue 'borrado' por Marcelo Grioni en Cienciano y el club anuncia su salida | FOTO

No va más. Cienciano anunció a través de un comunicado que el jugador Raúl Tito, ex Universitario de Deportes, no continuará en el conjunto cusqueño, aunque no reveló las razones de su salida.

"La ADFP Club Cienciano del Cusco comunica a la prensa especializada, aficionados y colectividad en general que el futbolista Raúl Tito dejó de pertenecer a nuestra institución después de llegar a un buen acuerdo con la directiva", explica Cienciano a través del comunicado.

"Sabemos de su calidad futbolística y le deseamos lo mejor en su carrera profesional a futuro", finalizó Cienciano en este comunicado, deseándole lo mejor a Raúl Tito, quien fue campeón con Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2016 cuando Roberto Chale era el entrenador.

Recordemos que Raúl Tito tiene 22 años y ha militado en algunos clubes de provincia como Sport Rosario y Real Garcilaso, por lo que podría ser de interés especialmente para los equipos de altura.

