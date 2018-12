Exjugador de Alianza Lima: "Después de 11 años por fin conseguí un título"

Tras derrotar por 3-1 a Carlos A. Mannucci, César Vallejo salió campeón del Torneo de Segunda División y consiguió su retorno a la máxima categoría del fútbol peruano. Este título desató la locura entre los hinchas y jugadores 'poetas', uno de ellos fue el defensa Leandro Fleitas.

El recio zaguero no pudo jugar en el partido de vuelta ante el club 'carlista', ya que fue suspendido por increpar en el choque de ida a la terna principal. Sin embargo, esto no le impidió al exjugador de Alianza Lima celebrar junto a sus compañeros el título de ascenso y de paso manifestar su alegría por obtener su primer título en el fútbol peruano.

"La verdad que me emociona increíblemente, en lo personal, después de 11 años prácticamente sin levantar un título pues disputé muchísimas años finales acá en el Perú", aseguró.

"Hoy se me dio después de tanto tiempo con un grupo maravilloso, una institución fabulosa y un cuerpo técnico increíble...En verdad no tengo palabra y por fin se me dio campeonar acá en el Perú", agregó.