Ex selección peruana realiza torneo relámpago para operarse de lesión, debido a que club de la Liga 2 lo abandonó

Luis Rivas, futbolista que milita en Comerciantes Unidos de Cutervo de la Liga 2, vive un momento complicado, debido a que él mismo deberá costearse los gastos de su operación, tras sufrir una rotura de ligamentos. Hasta el momento no recibe ayuda del club ni del presidente.

"Me lesioné en una pelota dividida en la segunda fecha de la Liga 2 en el partido ante Unión Huaral. Eso fue en mayo", contó Luis Rivas de 23, quien integró una selección peruana Sub 17 en entrevista para el programa La Hora de Lalo de Radio Ovación.

"Quiero dar a conocer mi caso. Que todos se enteren que estoy casi cuatro meses lesionado y hasta ahora no puedo operarme. Hago terapias pero hasta que no me opere no puedo avanzar con mi recuperación", agregó el futbolista, que realizará un torneo relámpago este 14 de septiembre en Los Olivos.

"El club no me ha devuelto lo que he gastado en la resonancia. Estoy tratando de que me ayuden, aunque sea una parte de la operación. Mi tema lo está viendo Sandro Cavero (de la SAFAP). Hoy ha hablado con el señor Aníbal Pedraza (presidente de Comerciantes Unidos). Lo hemos llamado casi tres meses. Estamos tratando de negociar la mitad de la operación", agregó.

Para cualquier ayuda comunicarse con él al número: 953794784 . Su número de cuenta de BCP es: 19195581703073.

