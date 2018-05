Deportivo Coopsol compró camisetas de Argentina para poder jugar

Nuevamente la segunda división del fútbol peruano nos regala cosas insólitas, en esta ocasión el protagonista fue Deportivo Coopsol, club que viajó hasta la selva del país para sacar un valioso empate 2-2 ante Sport Loreto, pero no llevó el uniforme acordado.

Se pusieron la albiceleste

'Deportivo Coopsol llevó camisetas rojas a Aguaytía, pese a que en el convenio del partido anunció que iba a jugar con su tradicional amarilla; por ello se vio obligado a comprar camisetas de la selección de Argentina en un mercado cerca del estadio', circuló la información en Twitter.

RESULTADOS DE LA FECHA 7

Juan Aurich 1-0 Atlético Grau / Goles: Alfredo Carrillo (JA)

Alianza Atlético 1-2 Los Caimanes / Goles: Jair Córdova (AA), Michel Assobo (LC, 63',68')

Sport Loreto 2-2 Deportivo Coopsol / Goles: Ichiro Plasencia (DC), Roberto 'Malingas' (SL), Bryan Otiniano (SL), Enzo Borges (DC)

Alfredo Salinas 1-2 Cultural Santa Rosa / Goles: Renzo Benavides (SR), Josshimar Pacheco (AS), Giorman Goyzueta (SR)

Deportivo Hualgayoc 1-4 Cienciano / Goles: Pedro Montesinos (C), Jarlín Quinteros (DH), Junior Viza (C), Waldir Castro (C)

Sport Unión Huaral 1-0 Sport Victoria / Goles: Michael Guevara (UH)

Willy Serrato 0-1 Carlos A. Mannucci / Goles: Osnar Noronha (CM)