Conoce al exdelantero de Universitario que la rompe en Segunda

Gerson Panduro vive un buen momento con la camiseta de Sport Victoria, debido a que lleva anotado 5 goles en esta temporada. El delantero de 23 años viene jugando dos años en elenco de Ica y busca volver a tener las oportunidades que tuvo en su juventud cuando brillaba con la camiseta de Universitario de Deportes, equipo que se formó.

El Bocón conversó con Gerson Panduro unos minutos antes de que concentre con su equipo Sport Victoria para el duelo ante Alianza Atlético que será difícil por la fecha 26 de la Segunda División.

El exdelantero de Universitario, Gerson Panduro es consciente que tiene que aprovechar esta oportunidad en Sport Victoria y dijo lo siguiente: "Espero tener una oportunidad mejor para el año que viene. Llevo dos años acá y siento la pegada porque me he encariñado con la gente de Ica. Aunque sí ellos me piden que me quede tendría que pensarlo, pues todo depende del aspecto económico. Ya es hora que piense en mi futuro".

Luego agregó lo siguiente: "Gracias a Dios se me abrió el arco las últimas fechas y estoy metiendo goles importantes que nos ayuda al equipo para conseguir resultados claves. Además, con 14 jugadores estamos dando pelea. Tratamos de cuidarnos, ya que somos una familia y vamos a salvar la baja. Siempre tengo que aprovechar las oportunidades que tenga".

El actual delantero de Sport Victoria, Gerson Panduro confiesa que le hubiese gustado tener las mismas oportunidades que en la actualidad tienen los jugadores de Universitario como Osorio, Nuñez, entre otros de jugar en el primer equipo de manera continua: "No sabes como me hubiera gustado que lo que pasó este año en la 'U' hubiera sido en mis tiempos. Aparte creo que teníamos un equipo que podría haber dado la talla con Paico y Gerson Barreto, pero como te digo estoy dando lo mejor, sin embargo, hay veces que me tropiezo, pero eso no va a ser caer nunca. Me hubiese encantado tener una chance. Tampoco hice mal las cosas cuando estaba en la 'U'. El profesor Comizzo y Silvestri confiaron en mí. Salí goleador los tres años que estuve en Reserva e incluso pude debutar en el primer equipo. Ahora, solo tengo que seguir trabajando", acotó.

Finalmente, sobre su salida en Universitario, Gerson Panduro explicó la razón: "Terminé el 2015 y me dijeron que iba a renovar. Nunca me llamaron y yo traté de saber la razón. Simplemente me dijeron que el profesor Roberto Chale ya no quería continuar conmigo", sentenció el delantero de Sport Victoria.

