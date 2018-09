El Club Deportivo Hualgayoc se complicó de manera innecesaria en la segunda división del fútbol peruano tras ir contra el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Comisión de Justicia decidió dar por ganar al Atlético Grau debido a una alineación indebida.

Pierden por bases

La CJ- FPF decidió modificar el marcador del Atlético Grau vs Deportivo Hualgayoc, jugado el pasado 3 de septiembre, por 3-0 a favor del primer local debido a que no cumplieron con tener 4 jugadores sub 24 en el campo.

Club Deportivo Hualgayoc inició el partido alineando 4 jugadores Sub 24, sin embargo, fue expulsado uno de ellos (Jean Paul Maraví) a los 37' del PT. A los 60' del ST, realizaron una sustitución ingresando Bryan Hermoza, jugador Sub 24 o menor, completando los 4 en campo, pero el error vino después.

En el minuto 82, Club Deportivo Hualgayoc realizó otro cambio, retira a Edson Ávila, jugador Sub 24, y entró un jugador que no cumplía con dicho reglamento (mayor). Ante esto la CJ-FPF, apoyada en el artículo 26 de las Bases de la Segunda 2018, declaró ganador a Atlético Grau por 3-0.

Con este resultado Hualgayoc se quedó en 40 puntos, en el séptimo lugar de la segunda división, mientras que Atlético Grau sumó 36 puntos y se ubica octavo. La lucha por ascender parece estar cerrada en solo dos equipos, César Vallejo es el único líder, seguido muy de cerca por Cienciano. La 'Furia roja' intentará dar el golpe en la Capital de la Eterna Primavera venciendo a Carlos A Mannucci, luego deberán esperar un traspié de los 'poetas' para convertirse en los nuevos punteros del torneo de ascenso.