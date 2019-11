En la vida siempre es importante aprovechar las oportunidades que se te presenten en el camino y no mirar atrás. Esto es exactamente en lo que se resume la carrera futbolística de Juan Bautitsta Romagnoli. El delantero de Cienciano del Cusco, desde muy temprana edad tuvo que aprender a convivir con retos y responsabilidades que no eran comunes para un chico de su edad.

Pasó de salir de su natal argentina a los 13 años para probarse por diversos equipos de Europa. Después, tras haber encontrado una estabilidad en el fútbol del ascenso español decidió emprender un nuevo desafió trasladarse hasta Cusco y en menos de 20 días aclimatarse a la altura y convertirse en uno de los hombres gol del equipo de Marcelo Grioni.

En dialogo exclusivo con EL BOCÓN el delantero argentino contó todo acerca de su llegada a Cienciano, sus primeros pasos en el fútbol europeo y el momento inédito que vivió ayer en el estadio Garcilaso de la Vega.

PRIMEROS MINUTOS EN CUSCO

Llegaste a mitad de año pero te acoplaste rápido al grupo, ¿qué te dejó esta campaña con Cienciano?

Si por suerte desde que llegue jugué todo los partidos, vine con el objetivo de salir campeón y volver a Cienciano a donde se merecía. Así fue gracias a dios. Una alegría muy grande de poder haber conseguido el objetivo que tuve cuando inicie esta etapa.

Sin haber realizado la pre temporada a inicios de año, ¿cómo te fue con el tema de la aclimatación a la altura, un escenario totalmente nuevo para ti?

La verdad no me costó mucho el tema de la altura. Todos quedamos muy sorprendidos con mi rápida adaptación. En menos de 20 días ya estaba jugando partidos de noventa minutos.

INICIOS

Desde tus inicios siempre estuviste muy cerca del fútbol europeo. ¿Cómo se dio tu llegada al viejo continente?

Mi primer paso por Europa fue a las 13 años. Me vieron unos ojeadores del West Ham y me mandaron a probar para Inglaterra un par de semanas. Después al año siguiente viaje a Madrid para pasar otras pruebas en el Real Madrid. Sin embargo, la edad era una complicación y estar lejos de casa no era fácil.

¿Después que se vino para tu carrera?

Después de esta experiencia europea decido establecerme en Argentina. Tras barajar varias opciones decidí que lo mejor para mi carrera en ese momento era Velez Sarfield. Estuve en las inferiores del club de Liniers casi cuatro años y alterné en algunas ocasiones en el equipo de reserva. A los 18 años otra vez decido viajar a Europa.

DECISIONES IMPORTANTES

Después de haber pasado por varios equipos del ascenso español, ¿cómo así decides llegar a Cienciano?

Estaba en las vacaciones de europa y se me presentó la presentó la oportunidad de regresar al club donde estaba que era Cultural Leonesa (Segunda B), donde estaba muy bien y cómodo. El equipo contaba con una infraestructura de equipo de primer orden. Fue en ese momento que mi representante me vino con la propuesta de Cienciano. Yo quería probar y aspirar nuevos retos deportivos. Sabía que Cienciano era un club grande en el Perú y decidí´aceptar. No me arrepiento de aquella decisión. Estoy muy agradecido con todos.

TARDE HISTÓRICA

¿Alguna vez en tu carrera viviste un ambiente similar al que se vivió ayer en el estadio Garcilaso de la Vega?

En realidad que nunca he jugado con un marco así. En Europa he jugado en canchas grandes, de primera división pero con tanta gente y con la euforia que se vivió ayer. No había un solo espacio en la tribuna. Lo de ayer fue único para mi y para toda la gente del Cusco.

LEE TAMBIÉN

Marcelo Grioni sobre el plan de Cienciano para la Liga 1 2020: “La idea es mantener el plantel y reforzar el equipo de la mejor manera"

Liga 2 | Entiende cómo se define el ascenso a primera división de forma fácil y didáctica | FOTO