Atlético Grau: denuncian a preparador físico por presunto acoso sexual

Si hace unos días el fútbol argentino se vio remecido cuando se descubrió que un jugador de las juveniles del Club Atlético Independiente inducía a la prostitución a otros menores de esa institución, hoy en el fútbol peruano salió a la luz un caso similar.

En realidad, en el norte, exactamente en Piura, este caso se dio a conocer la semana pasada por el diario La Hora. El entonces preparador físico del Club Atlético Grau, Jorge Antonio Montero Lozada, fue denunciado por los presuntos delitos de tentativa de violación sexual, extorsión y hostigamientos contra un menor de edad, quien buscaba una oportunidad para jugar en las divisiones menores de la escuadra alba.

El adolescente de iniciales C.A.C.S (16) narró que en reiteradas oportunidades Jorge Montero le ofreció obsequiarle vitaminas, ropa y dinero siempre y cuando lo 'visitara' en su departamento. En otras palabras, el preparador físico habría querido sostener relaciones sexuales con el menor, pero este se negó a tales peticiones.

El dominical Panorama sacó nuevamente a la luz este lamentable hecho.

Dijo que no y sufrió las consecuencias

El acusado formaba parte del comando técnico de las divisiones menores del Atlético Grau y la joven víctima deseaba integrar la Sub 17 de ese equipo. Pero como no satisfizo la 'demanda' del preparador físico, este lo marginó.

“Yo tengo mensajes en los que él me dice que baje a su departamento en horas de la madrugada, el profesor quería otra cosa conmigo, como no le hice caso me dio a entender que no iba a estar en la lista de seleccionados”, dijo el menor.

Según Jorge Montero, esta denuncia se trataría de un complot para dañar su reputación. “Nunca le he mandado ningún mensaje y mucho menos lo he citado en mi departamento, mis abogados están que trabajan en este tema que mancha mi imagen”, dijo Lozada a un medio piurano.