Tressor Moreno ha paseado su fútbol por medio mundo, pero no olvida su paso por Alianza Lima en 1999, donde fue goleador del cuadro blanquiazul y campeón del torneo Clausura. Por eso, el exgoleador colombiano se apuntó para, si es necesario, dejar el retiro y jugar por la blanquiazul. Y es que por todo el cariño que le tiene a la camiseta, está dispuesto a a volver al verde para hacer que el retorno de Alianza Lima a Primera sea cuando antes.

“Tuvieron muchas fechas para saldar esa deuda con afición, pero si no hay entrenador y jugadores comprometidos es muy difícil. Independientemente si es un club grande, el otro equipo no lo va a respetar por eso, tiene que demostrar su jerarquía en la cancha”, dijo Tressor Moreno programa a De Tiro Libre con Marquinho.

Tressor Moreno jugó en Alianza Lima en 1999.

“Tengo 42 años, pero si me lo piden llego a Perú, me pongo los zapatos y voy a Alianza Lima para subirlo. No tengo ningún problema. Hay un cariño, hay un respeto, fue mi primer amor dentro del fútbol, por lo que hay un sentimiento y ello no se dice, se demuestra”, sentenció el exgoleador, quien no se hace problemas en disputar el ascenso con el cuadro de Alianza Lima.

“Alianza tiene que tener jugadores que sientan amor por la camiseta y que quieran devolverle al club lo que siempre ha tenido, jerarquía”, sostuvo sin dejar de responsabilizar a los que estuvieron a cargo de la institución: “Lo que pasó también es responsabilidad de los directivos. Ellos tienen que escoger bien”, agregó el colombiano al programa de Marquinho por Youtube.