Plantel del Club Alfredo Salinas se fue a la huelga por falta de pagos

El Club Alfredo Salinas, de la ciudad de Espinar (Cusco), que juega en la Segunda División, está ahogado en deudas, no tiene presupuesto para cubrir los sueldos de sus jugadores y comando técnico (así como las demás personas que laboran en la institución) y su futuro es incierto.

Hartos de esa situación, y que nadie les dé una solución, el plantel de las 'Águilas' decidió tomar una medida de fuerza: no volverá a Espinar hasta que les paguen lo que les deben (dos meses de sueldo). La información la brindó el mismo club yaureño a través de sus redes sociales.

"Lamentamos informar que el plantel que viajó al norte ha decidido NO REGRESAR a Espinar hasta que la directiva anterior y la actual (ojalá apoyados por la empresa privada y la población espinarense) no resuelvan su situación económica que ya es INSOSTENIBLE (basta con decir que los van a desalojar de donde viven y la persona que les da sus alimentos ya no lo hará por falta de pago)", se lee en el comunicado.

José Carrión (a la derecha) es el gerente deportivo y el único que da la cara en Espinar.

Todo por vía terrestre

La dura situación que vive el plantel de Alfredo Salinas no solo tiene que ver con que no les pagan sus remuneraciones, sino que cuando tienen que jugar fuera de casa todo el traslado lo hacen por vía terrestre. Por vía aérea no lo hacen por falta de presupuesto.

Por ejemplo, para jugar este último sábado en Chongoyape frente a Los Caimanes tuvieron que viajar más de 36 horas para llegar a ese destino. Aun así, las 'Águilas' lograron un valioso empate (1-1).

Si la directiva no responde, el plantel de Alfredo Salinas sí lo hace en la cancha. Con un plantel más reducido que muchos de sus adversarios, el cuadro yaureño se ubica en zona de clasificación (marcha cuarto) con 10 puntos.

"Hemos tratado de poner el pecho ante esta difícil situación, pero llega un momento en que ya no se puede más. Los jugadores han sido muy profesionales, pero ellos también tienen familia y están en su pleno derecho reclamar sus sueldos. Yo no esperaba una medida así de radical, pero qué se puede hacer. Ellos han sido muy pacientes con nosotros y ojalá podamos encontrar apoyo para retribuirles lo que ellos hacen en la cancha", señaló José Carrión, el gerente deportivo de Alfredo Salinas.