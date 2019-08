San Martín vs. Unión Comercio EN VIVO partido por la Liga 1

San Martín vs. Unión Comercio EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la quinta jornada de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Gol Perú.

El duelo entre San Martín y Unión Comercio será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Liga 1.

Los ‘Santos’ buscarán sumar tres puntos que les coloquen entre los aspirantes a pelear el título del Torneo Clausura. El elenco dirigido por Carlos Bustos recibirá en casa a Unión Comercio este sábado 25 de agosto.

San Martín también tiene otra tarea más importante: alejarse más de la zona del descenso. Los ‘albos’ tienen 23 unidades en la tabla acumulada, solo seis puntos arriba de las posiciones que comprometen la permanencia.

En el segundo certamen de la Liga 1, los ‘Santos’ siguen invictos después de superar a UTC de Cajamarca y Real Garcilaso. Mientras lograron igualar contra Universitario de Deportes y Piratas.

“El equipo viene mostrando competitividad, pero uno siempre quiere más. Somos conscientes que hemos tenido un año bastante irregular, en donde la primera parte no fue buena y ahora estamos mejor”, aseguró Carlos Bustos en Radio Ovación.

“Nuestra consigna es primero alejarnos cada vez más del fantasma del descenso y luego pensar en clasificar a un torneo internacional. Hay muchos jóvenes dentro del plantel, pero igual están muy mentalizados en cumplir con las metas trazadas”, añadió el DT de San Martín.

Por su lado, Unión Comerio está motivado por la victoria frente a Sporting Cristal en la fecha pasada. El ‘Poderoso del Altomayo’ también busca protagonismo en el Clausura, aunque está a cinco puntos de la zona del descenso.

San Martín vs. Unión Comercio: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

San Martín vs. Unión Comercio: ¿Cómo llegar al estadio?