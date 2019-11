No se guardó nada. El gerente deportivo de la Universidad San Martín, Álvaro Barco, mostró su indignación al ver que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) declaró improcedente el nuevo reclamo que hizo el cuadro ‘santo’ sobre Unión Comercio tras no llevar un médico en la fecha 5 del Torneo Clausura.

“Todo esto es como chocarse con un muro de corrupción y mafia, no sé qué decir. Me parece increíble que tengamos una CJ-FPF que no le dé la gana de investigar documentos ‘truchos’ y a dirigentes que actúan de una manera nefasta para nuestro fútbol. La resolución es inaceptable, esta gente tiene que usar una leguleyada para interpretar un recurso de apelación”, indicó en RPP Noticias.

Asimismo, el directivo del cuadro 'albo’ se refirió a lo que la FPF les indicó por el reclamo impuesto: “Ellos dicen que lo que hemos presentado es extemporáneo para esta instancia y no valoran esa prueba, han tirado nuestros argumentos. Según ellos. no debí presentarlas ahora, sino después”, agregó.

Finalmente, Barco no descartó de ir hasta el TAS para tener una mejor decisión sobre el reclamo impuesto sobre Unión Comercio. “Esta denuncia la hemos hecho a nivel. También podría ser una situación válida ir al TAS porque, de alguna forma, tenemos que tirar abajo a esta gente. En algún momento tendremos que limpiar el fútbol porque así no se puede competir lealmente", finalizó.

