El mercado de fichajes se está moviendo no solo en los clubes de fútbol sino también en los programas deportivos. Fútbol en América presentó a su nuevo jale para este 2021 y se trata de Romina Vega, quien inició su camino en el periodismo deportivo conduciendo el programa “Las Chicas de El Bocón”.

Cuéntanos tus inicios en el periodismo deportivo

- Empecé cuando trabajaba en el Grupo Epensa y de pronto un día se acercaron a mi lugar y me propusieron conducir “Las chicas del bocón”. En ese entonces yo trabajaba para Correo pero acomodé los horarios de mi trabajo con el diario para aprovechar escaparme una hora y conducir el programa deportivo junto a otras chicas.

Romina Vega trabajó en el Diario Correo y también fue parte del programa "Las Chicas de El Bocón"

- ¿Qué expectativas tienes en un programa de señal abierta y con una gran audiencia como es FA?

- Asu… las expectativas son muy altas pero la exigencia conmigo misma también. Es un gran reto pero primero quiero pensar en que es el esfuerzo y el trabajo de todos los días lo que finalmente te lleva a lograr cosas lindas y a superarse a uno mismo con el paso del tiempo.

- En las redes sociales cómo notas que ha recibido el público tu presencia en el programa

Quedé recontra sorprendida con la cantidad de mensajes de apoyo, de mucha buena vibra de personas que conozco de toda la vida y tantas otras que quizás nunca he visto pero me hicieron saber de su cariño. Me sorprendió de verdad y valoro cada gesto.

- ¿El 2021 es la confirmación de la buena noticia que las mujeres seguirán apareciendo con fuerza en el periodismo deportivo?

Sinceramente, no sé si debamos ser la “buena noticia” del año por trabajar o estar en escenarios que antes supuestamente no estaban destinados para nosotras, sino que simplemente podamos tener el lugar que nos corresponde por aptitud, trabajo o cual sea el criterio que se requiera para desarrollarnos con más plenitud en el campo que sea.

- ¿Qué metas tienes en este año pandémico tanto en lo profesional como personal?

Seguir creciendo y aprendiendo, quiero aprovechar a full a mis nuevos compañeros de trabajo para exprimir todos sus conocimientos, experiencia y sacarles el jugo, jajaja. Y sobre todo salir adelante a pesar de la durísima situación que nos ha tocado vivir para que estos meses no pasen en vano.