Rodrigo Vilca fue uno de los jugadores de la Liga 1 con mejor nivel en el arranque del campeonato 2020. El volante ofensivo de Deportivo Municipal tuvo su mejor encuentro ante Alianza Lima, duelo en el que incluso fue elegido como el mejor jugador.

Hace algunos días surgió el rumor de un supuesto interés de Alianza Lima por él y en conversación con Depor habló sobre ello: “Unos amigos me enviaron fotos de lo que salió en el periódico. No he hablado del tema con mi representante, pero siempre es bueno que te consideren, significa que estás haciendo las cosas bien”, afirmó el jugador de Deportivo Municipal.

“La verdad es que ahora tengo un objetivo con mi club, estoy concentrado en eso. No puedo descartar nada, pero ahora mismo estoy pensando en ‘Muni’. Tengo contrato hasta fin de año", afirmó Rodrigo Vilca. El jugador tiene contrato con Deportivo Municipal hasta diciembre de este año.

Sobre sus comparaciones con Christian Cueva

Hace unas semanas en entrevista con Movistar Deportes, Rodrigo Vilca habló sobre las comparaciones con el jugador de la selección peruana, Christian Cueva: “Si me comparan con Christian Cueva puede ser por el juego. Me gusta como ’10′ pero tengo varios referentes como Riquelme, Zidane, Ronaldinho, Beckham y muchos más”, afirmó Rodrigo Vilca.

Rodrigo Vilca se perfila como uno de los jugadores revelación de la Liga 1 2020.

Rodrigo Vilca se perfila como la revelación del fútbol peruano