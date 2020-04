Rodrigo Vilca, jugador de Deportivo Municipal, arrancó de buena forma la temporada 2020 y uno de sus mejores partidos -sino el mejor- fue aquel contra Alianza Lima, donde fue elegido como la figura del partido pese a la derrota de su equipo. Posteriormente, surgieron algunos comentarios sobre comparaciones con el volante de la selección peruana, Christian Cueva. El jugador ‘edil’ ha respondido.

“Si me comparan con Christian Cueva puede ser por el juego. Me gusta como ’10′ pero tengo varios referentes como Riquelme, Zidane, Ronaldinho, Beckham y muchos más”, afirmó Rodrigo Vilca en entrevista con Movistar Deportes.

De otro lado, Rodrigo Vilca se ha catalogado como “el engreído del ‘Chino’ Rivera", actual técnico de Deportivo Municipal, a quien llenó de elogios por su labor y afirmó que todos sus compañeros guardan un gran cariño por él.

“Mis compañeros me molestan que soy el engreído del ‘Chino’ Rivera, pero todos somos iguales y tenemos el cariño del ‘profe’. Las veces que me ha requerido lo he hecho bien y he aprendido mucho. En la posición que él me quiera, tengo que estar”, añadió.

Por último, Rodrigo Vilca tocó el tema sobre la posibilidad de que al plantel le reduzcan el sueldo debido a la pandemia del coronavirus: “Han entrado personas maravillosas al club y es algo que rescato. El año pasado que estuvimos por descender estuvieron ahí y hoy siguen cumpliendo su palabra, no nos van a descontar nada”, dijo.

VIDEO RELACIONADO

El deseo de Rodrigo Vilca para su futuro

Rodrigo Vilca: "Mi meta es jugar afuera, estoy trabajando bien"