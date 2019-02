Roberto Palacios sobre Freddy Castro: "Me ha hecho recordar mis inicios"

Roberto Palacios habló sobre la nueva promesa de Sporting Cristal, Freddy Castro, quien le dio la victoria a los celestes ante Cantolao con un golazo en el 'Día de la Raza Celeste'.

"Fue un golazo el de Castro, tiene muchas condiciones para ser un buen jugador. Hay que darle su lugar, no hay que compararlo con otros. Este chico a mí me ha hecho recordar mis inicios", dijo el 'Chorri' en Ovación.

"Mi debut fue en el Nacional contra Municipal y ganamos 2-1. En mi segunda participación, me hice un buen partido. Me alegra que un chimbotano demuestre esa calidad. Para su edad, lo que él más quiere es triunfar y eso está bueno. La idea es que sepa guiarse bien, no es bueno hablar de más, pero sí lo justo", comentó.

