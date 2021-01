Una declaración de Roberto Mosquera ha desatado la polémica. Durante una transmisión en vivo, el técnico de Sporting Cristal se refirió al periodista deportivo Coki Gonzáles y afirmó que “se mete su jajajá”. Esta declaración trajo consigo la respuesta de Coki, quien utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema.

“Coki me ha hecho una broma y no sé qué estupidez me dijo... lo que pasa es que él, como dice Farfán, se mete su JA JA JA, seguro estaría cruzado porque se le habría acabado... no sé”, afirmó Roberto Mosquera durante una transmisión en vivo.

