Sporting Cristal perdió el último fin de semana en el Alberto Gallardo, pues Carlos Stein derrotó al equipo de Roberto Mosquera con un marcador de 1-0 tras el golazo de Diego Manicero que venció la portería de Renato Solís.

Por ello, el técnico del conjunto ‘rimense’, Roberto Mosquera, se refirió al tanto recibido el último sábado. “Ni en la pista te hacen ese gol, tras una falta te pones delante de la pelota y no pasa nada. Mentalmente el equipo no tiene la fortaleza en este momento, la fortaleza mental viene de la mejora física”, declaró en Radio Ovación.

Asimismo, el DT celeste reconoció que Carlos Stein hizo méritos y luego se cerró atrás: “Eso lo respeto”, agregó. Por otro lado, Mosquera fue crítico con sus jugadores e indicó que hay un bajón en el tema físico por parte de varios jugadores, sin embargo, no hay por qué echarle la culpa a alguien en específico.

“(...) Después es muy fácil decir el ‘florero’ de Mosquera salió a decir esto, pero eso no me afecta, ya soy grande. Yo no he venido a quejarme, sino a hacer un trabajo serio y responsable como lo he hecho en todas partes”, finalizó el DT celeste.

Sporting Cristal se prepara para visitar a Sport Boys en el estadio Nacional el próximo sábado. El partido es válido por la fecha 7 del Torneo Apertura.