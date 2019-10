Roberto Mosquera responde fuerte a los clubes que se quejan de jugar ante Binacional en Juliaca [VIDEO]

Tras ganar el Torneo Apertura, Deportivo Binacional se encuentra en el primer lugar de la tabla del Acumulado y está a tan solo cuatro puntos del líder del Torneo Clausura, Alianza Lima, por lo que tienen el objetivo de llevarse el título nacional.

Deportivo Binacional se ha hecho fuerte en casa, ya que juega en la ciudad de Juliaca con una altura de 3824 metros sobre el nivel del mar.

El técnico de Deportivo Binacional, Roberto Mosquera, habló sobre la dificultad para los demás clubes de jugar en la altura.

"De repente es poco inhumano jugar en Juliaca, no es fácil, pero cuando entramos al torneo eso se sabe. Nadie los obliga a participar y Juliaca es parte del Perú. Deben buscar la fórmula, yo también he estado del otro lado (que no esta en la altura)", dijo en Ovación.

