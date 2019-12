El técnico de Deportivo Binacional, Roberto Mosquera, confirmó que el partido de ida ante Alianza Lima se jugará el domingo 8 de diciembre en Juliaca, tras una conversación que tuvo con el presidente del club.

“Hemos llegado a un acuerdo de jugar primero en Juliaca, que es lo que le conviene más al equipo. Vamos a entrenar en la tarde. Acá no hubo ningún insulto", dijo Roberto Mosquera en RPP.

“He hablado una hora con el presidente. Yo no he buscado una ventaja competitiva, sino evaluar nuestro sistema energético. Creo que no era momento de trasladarnos a Lima”, contó.

“Creo que tengo buenas noticias. Primero, quiero pedirle disculpas al presidente. Hablé de algo que era interno y, para mí, era de vital importancia. Desde que he llegado, el presidente busco mejoras de trabajo. Ahora nuestro objetivo está cumplido, tras clasificar a la Copa Libertadores”, añadió el técnico.

