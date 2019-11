Roberto Mosquera, técnico de Binacional, elogió a Alianza Lima por el buen desempeño que realizaron en la altura de Juliaca, luego de una serie de dichos durante la semana acerca de las condiciones en las que se llevan a cabo los duelos en dicha ciudad.

“Felicito a Alianza, el mito de la altura es algo que existe y hay que estar muy bien preparado. Aplaudo su planteamiento, que es el mismo de siempre, solo cambió de hombres”, afirmó Roberto Mosquera luego del empate sin goles entre Binacional y Alianza Lima.

Además, afirmó lo siguiente: “No tuvimos el control del partido en el primer tiempo, pero sí tuvimos posibilidades de gol. Después de este duelo, creo que no va haber quejas de la altura por lo que corrió y trascendió Alianza. El cotejo pudo quedar 3-0 a favor de Alianza”, añadió Roberto Mosquera.

Eso sí, Roberto Mosquera fue sincero sobre el desarrollo del partido y dijo que “si hacíamos el gol, no era merecido por lo que entregó Alianza. El fútbol no tiene justicia. El resultado no nos aleja de los play-offs, necesitamos un punto para estar en la semifinal”, sentenció el técnico de Binacional.

Deportivo Binacional está a solo un punto de asegurar su cupo a la gran final de la Liga 1 2019. De momento suma 61 unidades en la tabla acumulada y en la próxima fecha deberá visitar a Sport Boys, que es uno de los clubes que pelea por su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

