Roberto Mosquera confesó haber botado a 7 jugadores de Aurich en el 2014

No se guardó nada. El técnico peruano, Roberto Mosquera, es reconocido en el fútbol boliviano por lo hecho con el Royal Pari, mientras que en Perú siempre destacó por ser directo, años atrás estuvo al mando del Juan Aurich de Chiclayo y ahora, tiempo después confesó haber botado hasta 7 jugadores por malas conductas.

Pues según Roberto Mosquera, habían 7 jugadores en el 'Ciclón' del Norte que no llevaban una vida de deportistas y por ello tomó la tan drástica decisión. "Yo estuve en camarines muy pesados y boté en Juan Aurich a siete personas que no hacían vida de deportistas", señaló el popular 'Mousquera'.

Además agregó que dichos deportistas no duermen lo que deben, llegan con olor a trago a los entrenamientos y algunos viven en un halo vacacional. "Por eso se fueron para afuera", comentó el estratega en un medio boliviano. Finalmente, el técnico también señaló haber tenido una discusión con el titular del club por esos problemas.

"El presidente me dijo a mí no me parece, y yo respondí que había que terminar con el contrato porque era el jefe de la parte deportivo y consideraba que había gente que ganaba mucho dinero, estaba distraída, tomando con mujeres, en la discoteca", apuntó.

Mientras que por otro lado, Mosquera dijo que los que se fueron ayudaron mucho al equipo porque salieron campeones del Torneo Apertura. "El tipo que no tiene conducta se tienen que ir", finalizó.

