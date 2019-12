Deportivo Binacional se coronó campeón de la Liga 1 Movistar tras vencer 4-3 en el marcador global a Alianza Lima. El equipo de Roberto Mosquera no la tuvo fácil y en la previo tuvo que superar un incidente en su concentración.

Y es que hinchas de Alianza Lima reventaron cohetes en las afueras del hotel donde se hospedaba Deportivo Binacional. Roberto Mosquera les mandó un mensaje a estos fanáticos.

“Los que tiraron bombardas y cuetes a las 3:00 am. y toda la noche lo único que hicieron fue decir ‘no confiamos en nuestro equipo. No creo que ellos puedan y necesitamos que estos no duerman’. Es un flaco favor. Hay que tener galanura, hay que tener charm, talento para vivir la vida”, dijo Roberto Mosquera en RPP.

“Es un oprobio decir públicamente ‘estos no van a ganar, tenemos que apoyarlos, que no duerman’. Esas perversidades tienen que ir desapareciendo y (debe) aparecer la nobleza de 31 mil hinchas, que quiero y valoro. Gritaron los 90 minutos. Toda mi familia es hincha de Alianza Lima, pero sí me dijeron (que) primero está la familia”, añadió.

