Cruce de palabras. Binacional se coronó campeón de la Liga 1 este domingo tras vencer a Alianza Lima con un resultado global de 4-3. Los dirigidos de Roberto Mosquera celebraron en Matute y se llevaron más de 350 mil dólares en premios.

Por ello, Coki Gonzales ‘felicitó’ a Javier Arce (extécnico de Binacional) por haber campeonado la Liga 1: “Felicitaciones, Roberto Mosquera debería darle algo del premio”, indicó el periodista en la citada radio.

La respuesta del técnico Roberto Mosquera no tardó en llegar y horas más tarde, en el mismo programa radial, el técnico de Binacional respondió. “Coki no tiene un mínimo de tolerancia y es porque nadie le dice nada creo”, indicó el extécnico de Alianza Lima.

Asimismo, el profe ‘Mous’ indicó que no hace eso para ‘cuadrarlo’ en vivo, por lo que Coki Gonzales le respondió. “No, porque yo no me dejaría. Tienes que escuchar el audio para que puedas responder u opinar, yo no opino de algo que no escuché", señaló el periodista.

El cruce de palabras entre ambos personajes siguió y al término del enlace telefónico le hicieron la invitación respectiva a la cabina de la radio: “Lleven un ring de box”, bromeó el técnico de Binacional para finalizar la llamada.