Uno de los jugadores más polémicos de los últimos años, es sin duda, Jean Deza. El rápido y habilidoso futbolista peruano tuvo una carrera prometedora en la selección peruana, pero los problemas extradeportivos hicieron que siempre tenga altibajos.

Luego de una gran temporada en UTC de Cajamarca la temporada 2019, todo indicaba que su carrera volvía a estar en ascenso. Él mismo indicaba que había aprendido de los errores, sin embargo, el 2020 ya siendo jugador de Alianza Lima, volvió a caer.

Magaly Medina lo ‘ampayó' y su carrera volvió a verse perjudicada. No tenía buenos partidos y finalmente terminó saliendo del club. Un año después, tras jugar por Binacional y Carlos Stein, Jean anunció su retiro del fútbol, mediante un mensaje en sus redes sociales.

Pero no todo está perdido, al menos para Roberto Guizasola, quien ya tiene un plan para que Jean vuelva al fútbol: “Me voy a sentar con él y le voy a decir que, por favor a pedido del ‘niño cucurucho’, que tiene que volver. Jugadores como Jean Deza no se encuentra debajo de una piedra. Son muy difíciles de encontrar, tiene tremendo chocolate”.

“Esa noticia no la puedo asimilar, te soy sincero. Es un muchacho con tremendas condiciones para el fútbol peruano y todavía es muy muchacho para que se pueda ir, todavía le puede brindar diez años más al fútbol”, indicó Roberto en entrevista a Fritz Sport.

VIDEO RECOMENDADO

Nuestro santo peruano que nos salvó en Caracas el pasado martes frente a la selección venezolana, se ha convertido en el arquero con más penales atajados con la 'Blanquirroja'. Lo que genera ilusión en la hinchada peruana de cara a posible clasificación al próximo mundial de Qatar 2022. (Fuente: TV Perú)