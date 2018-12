'Chorri' Palacios: "Por un error arbitral Alianza está en la final"

Fue contundente. El ex seleccionado nacional y leyenda de Sporting Cristal, Roberto Palacios, habló de lo que fue el partido de vuelta por la semifinal del Descentralizado entre Melgar y Alianza Lima donde finalmente el cuadro blanquiazul logró obtener su pase a la final en tanda de penales. Este partido no fue ajeno a la polémica pues muchos consideraron que se le 'robó' el triunfo a la escuadra rojinegra debido a un gol legítimo que no cobró el árbitro, Joel Alarcón.

"Hablando las cosas claras. Si hubiera estado bien ubicado el juez de línea y el árbitro pues no hubieran anulado ese golazo de 'Canchita' y la cosa hubiera sido distinta. Prácticamente se pondrían 3-1 y el encuentro hubiera estado definido por Melgar que hubiera sido el digno equipo que jugaba la final. A veces hay errores que te cuestan muchas cosas y a Melgar le costó y Alianza hizo su trabajo, hizo lo suyo. Supo mantener el empate para poder ir a penales", señaló el popular 'Chorri' Palacios.

Acerca del dominador de la semifinal, Palacios no tuvo ninguna duda y señaló al equipo que dirige el DT Hernán Torres como 'superior'.

"Siendo conscientes Melgar fue superior los 180 minutos. Melgar propuso, jugó y Alianza puso corazón puso entrega y al final lograron este pase tan ansiado. De un error arbitral logran meterse a la final pero así son las cosas así que ahora viene un partido lindo. Bien por los hinchas de Alianza deben estar contentísimos y ahora viene un partido mucho más atractivo".

Lo que viene

La ida de la final entre Alianza y Sporting Cristal se jugará el miércoles 12 de este mes y claramente, el 'Chorri' tiene a su favorito: "Cristal llega bien, mostrando un buen fútbol, buen nivel durante todo el año. Es una final y la verdad la gente que está metida en esto tiene esa motivación de salir campeón y ahora que se presenta esta posibilidad no la pueden desaprovechar.

Finalmente el 'Chorri' se animó a dar unos consejos sobre cómo afrontar este decisivo encuentro por el título del Descentralizado 2018.

"Las estadísticas, los rumores, cuando una juega la final tiene que jugarlo con amor, pasión y mucha entrega. Uno tiene que salir a divertirse seriamente y dejar todo en la cancha para poder dar la vuelta al final y sumar una estrella más".

Este sábado 8 de diciembre se realizará el 'Duelo de Estrellas' desde las 2 p.m. en el estadio Gran Chimú de Trujillo donde estarán presentes además del 'Chorri', Andrés Mendoza, Reimond Manco (volante de Unión Comercio), Víctor Cedrón (volante del Figueirense de Brasil), Francesco Melzi (seleccionado nacional de Futsal), “Pocholo” Hernández, entre otros.

Video: Wilson Fernández

LEE ADEMÁS