Roberto Chale: "Tengo contrato con la 'U' y estoy listo para volver"

Los días pasan y en Universitario están contra el tiempo, pues necesitan llenar el lugar que dejó Pedro Troglio en la dirección técnica del equipo. Con este panorama el nombre de Roberto Chale ha vuelto a aparecer en la mente del hincha crema, y el propio 'Tío Terrible' no oculta su deseo por "volver".

"Yo tengo contrato con la 'U'. No vaya a ser que en estos días me vaya al Unión Callao y resulta que me hacen un juicio. Estoy listo para integrarme a mi club", aseguró Chale a Teledeportes.

Sobre la posibilidad de suceder a Troglio respondió: "Me quedo en stand-by la contestación, pero que ya estoy lindo de exterior. Vamos pa' la cancha". sentenció.

Mira la entrevista a Roberto Chale

