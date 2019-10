Richard Acuña: revelan qué hace con su sueldo de congresista el exdirectivo de Cesar Vallejo | VIDEO

El exvicepresidente de la Cesar Vallejo, Richard Acuña, llamó la atención de todos los medios políticos y de espectáculos luego de que el presidente Martín Vizcarra disuelva el Congreso de la República el último lunes. Pues muchos rumoreaban que la modelo Brunella Horna había terminado con él por dejar de ser congresista.

Video: Latina

Sin embargo, en los últimos días, los expertos en el tema de espectáculos han contado que Richard Acuña y Brunella Horna están mejor que nunca y que incluso el expadre de la patria no ganaba tanto como congresista: "La gente cree que los congresistas ganan mucho y no es así, ahora ya no. Acuérdate que el Ri contó en algún momento que el sueldo del Congreso se lo pasaba a su hija. Así deberían de ser todos", dijeron en el programa de 'Valgame Dios'.

Por otro lado, el famoso 'Zorro' Zupe indicó que pese a la disolución del Congreso de la República, Richard Acuña sigue perteneciendo a la Comisión Permanentey seguirá ejerciendo su labor

