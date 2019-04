Representante de Mariano Soso responde sobre su posible llegada a Alianza Lima

En las últimas horas, luego de la salida de Miguel Ángel Russo como DT de Alianza Lima, ha surgido el fuerte rumor que Mariano Soso sería uno de los principales candidatos para ponerse el buzo 'Blanquiazul'. Sin embargo, su propio agente, Juan Berros, afirmó que -por ahora- no hay nada concreto.

"Con Alianza Lima no he tenido contacto", indicó Juan Berros, quien es el representante de Mariano Soso a Líbero. Por ahora, no ha existido comunicación alguna por parte de Alianza Lima con el técnico argentino, quien rescindió contrato con Emelec de Ecuador hace algunos días.

LEE TAMBIÉN: La apuesta entre Nicolás Córdova y Thiago si Aldo Corzo le anota gol a Cristal

Mariano Soso renunció a Emelec luego de haber tenido un pésimo arranque en el torneo de Ecuador, donde solo cosechó 13 puntos de 27 posibles y dejó al club al borde de la eliminación en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el exDT de Sporting Cristal ya conoce el medio local, es un técnico que encaja dentro del estilo que busca Alianza Lima y ya sabe lo que es campeonar en el fútbol peruano, consiguiendo el título en el 2016 con los celestes. ¿Llegará a Alianza Lima?

Más noticias en otros medios